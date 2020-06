Juventus-Milan, Bergonzi: “Perfetti Orsato e Aureliano al Var”

MILAN NEWS – Juventus-Milan è stata fortemente influenzata dagli episodi. Dopo un rigore fischiato alla Juventus per fallo di mano di Andrea Conti, l’arbitro Orsato ha espulso Ante Rebic per un intervento pericoloso ai danni di Danilo. Decisioni giuste? Ecco il pensiero dell’ex arbitro di Serie A Mauro Bergonzi ai microfoni di ‘TMW Radio’: “Voto 7 a Orsato, ha avuto un buon approccio mentale e la decisione di assegnare il rigore è stata perfetta. Voto alto anche per Aureliano al Var (8.5), bravissimo a fare questo mestiere e a guardare le immagini. Ha eseguito alla perfezione il protocollo e ha avvisato subito Orsato”.

