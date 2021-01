Inter-Milan, quante assenze per il derby! | Coppa Italia News

Milan, tante assenze anche nel derby di Coppa Italia contro l’Inter

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa sera la squadra di Pioli sarà impegnata nell’importante sfida di Coppa Italia contro l’Inter, gara valida per i quarti di finale. Anche per questa gara il Milan dovrà fare i conti con le tante assenze. Non saranno della partita gli infortunati Gabbia e Bennacer, con quest’ultimo che potrebbe rientrare per la gara di sabato contro il Bologna. Assente per squalifica Gigio Donnarumma, così come Calhanoglu ancora indisponibile causa Covid.

Si aspettavano delle notizie da parte di Kalulu, Tonali e Mandzukic: il difensore francese è stato convocato per la delicata sfida di stasera, mentre l’ex Brescia e l’ex Juve non saranno a disposizione. Tonali starà fuori a casa di un problema all’ileopsoas, mentre Mandzukic sabato è uscito dal campo con un problema alla caviglia. Non convocato Musacchio: il difensore argentino è ormai prossimo al trasferimento alla Lazio. Calciomercato Milan: terzino sinistro, spunta un nome inaspettato. Vai alla news >>>