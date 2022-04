Inter-Milan, i precedenti in Coppa Italia: il bilancio sorride ai rossoneri

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato il bilancio dei precedenti incontri in Coppa Italia contro l'Inter

Questa sera, alle ore 21.00, Inter e Milan si affronteranno per il ritorno delle semifinali della Coppa Italia. La gara d'andata è terminata con un pareggio a reti inviolate, anche se probabilmente i rossoneri avrebbero meritato qualcosa in più. In ogni caso, non è la prima volta che i rossoneri e i nerazzurri si affrontano in questa competizione. Come riporta il Milan attraverso il proprio sito ufficiale, le due squadre si affrontano per la 27^ volta in Coppa Italia, con un bilancio favorevole ai rossoneri per dieci successi a otto, stesso numero delle partite terminate in parità. Stasera c'è Inter-Milan: ecco dove vedere la partita in tv e in streaming.