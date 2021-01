Inter-Milan oltre la Coppa Italia: ecco il derby verità | News

Inter-Milan, il derby della verità

MILAN NEWS – Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma ovviamente su Inter-Milan, gara di Coppa Italia che andrà in scena questa sera a San Siro.

E’ un derby verità secondo il quotidiano, perchè la gara di questa sera avrà delle ripercussioni sul campionato. L’Inter probabilmente ha qualcosa in più da perdere rispetto al Milan, perchè un’eventuale sconfitta comporterebbe la terza eliminazione della stagione, dopo Champions League e Europa League. Il Milan, però, vuole riscattarsi dopo la brutta sconfitta in campionato contro l’Atalanta.

Fino alla scorsa settimana, comunque, si parla di due squadre in salute. L'Inter aveva battuto nettamente la Juventus di Pirlo, mentre il Milan aveva vinto contro il Torino e contro il Cagliari. Il pareggio dei nerazzurri contro l'Udinese e la sconfitta dei rossoneri contro l'Atalanta hanno cambiato forse qualche giudizio, ma le squadre di Pioli e Conte stanno dimostrando di essere all'altezza della situazione in Serie A. Vedremo chi la spunterà questa sera in Coppa.