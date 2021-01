Inter-Milan, Meite è già in clima derby: ecco il dato incoraggiante

Ultime Notizie Inter-Milan: Meite è già in clima derby

MILAN NEWS – Stasera, alle ore 20:45, si disputerà, allo stadio ‘Giuseppe Meazza‘ di Milano, a ‘San Siro‘, il derby Inter-Milan, gara valevole per i quarti di finale della Coppa Italia (TIM CUP) 2020-2021.

Il sito ufficiale del Milan, a tal proposito ha messo in evidenza una curiosità su Soualiho Meite. Il centrocampista, infatti, ha preso parte attiva a due gol (una rete, un assist) nelle sue tre sfide al Meazza contro l'Inter in Serie A, inclusa la sua prima rete nel campionato italiano, nell'agosto 2018, nel pareggio per 2-2 con il Torino.