Inter-Milan, Marotta: “Spero sia spot per il calcio italiano. Loro sono forti”

Beppe Marotta , dirigente nerazzurro, ha parlato ai microfoni di 'Mediaset' prima del derby Inter-Milan , semifinale di ritorno di Coppa Italia. Queste le sue dichiarazioni: "Test importante per la nostra crescita, spero sia uno spot per il calcio, contento che l'affluenza sia numerosa. Bella risposta alla crisi che abbiamo un po' messo da parte. La Coppa Italia manca da 11 anni e quindi è giusto cercare di riconquistato. Sarà una partita difficile come squadra forte".

Questa partita influenzerà anche la corsa scudetto? "No, c'è il prestigio di essere qua. Queste squadre lotteranno fino alla fine per conquistare anche il campionato".

Sulla flessione dopo il derby perso: "Per i grandi club è difficile gestire la stagione. Abbiamo avuto il periodo di crisi dovuto a impegni ravvicinati e per i tanti nazionali che abbiamo. La causa principale penso sia stata proprio questa, nel mese scorso sono diminuite le partite, era più facile recuperare e quindi abbiamo ripreso il cammino".