Inter-Milan, le dieci curiosità sul derby di Coppa Italia | News

Inter-Milan, le curiosità sul derby di Coppa Italia

Torniamo in campo in Coppa Italia, per un Derby molto atteso: il secondo Inter-Milan stagionale vale l’accesso alle Semifinali di Coppa Italia. Dopo la vittoria in campionato di ottobre, i rossoneri cercano il bis, per mettersi subito alle spalle la sconfitta con l’Atalanta. In attesa del fischio d’inizio alle 20.45, prepariamoci con alcune curiosità e statistiche.

PRECEDENTI

1- È il confronto numero 25 in Coppa Italia tra Inter e Milan: avanti i rossoneri nel bilancio per 10 successi a sette – completano sette pareggi. Le ultime 5 partite tra Inter e Milan in Coppa Italia sono tutte state disputate nei quarti di finale; i rossoneri hanno passato il turno nel 1998 (5-1 complessivo tra andata e ritorno) e nel 2017, mentre i nerazzurri dopo la doppia sfida del 2000.

2- Dopo il successo per 2-1 in Serie A lo scorso ottobre, il Milan potrebbe vincere due partite di fila contro l’Inter in tutte le competizioni per la prima volta dal 2011 (tra campionato e Supercoppa Italiana).

STATO DI FORMA

3- Il Milan ha raggiunto la semifinale di Coppa Italia in tutte le ultime tre edizioni; i rossoneri non registrano una striscia più lunga dal quadriennio 2000/01 – 2003/04.

4- Il Milan, reduce da tre pareggi, non ha mai impattato quattro gare di fila nella sua storia in Coppa Italia.

STATISTICHE GENERALI

5- Il Milan è il miglior attacco della prima mezzora di gioco in questa Serie A (15 gol).

6- L’Inter ha segnato otto gol dagli sviluppi di corner, un record della Serie A 2020/21; dall’altra parte il Milan ha segnato 16 gol da palla inattiva, primato in questo campionato.

FOCUS GIOCATORI

7- L’Inter è la vittima preferita di Zlatan Ibrahimović in carriera con la maglia del Milan in tutte le competizioni: sette gol in sei sfide.

8- Soualiho Meïte ha preso parte attiva a due gol (una rete, un assist) nelle sue tre sfide al Meazza contro l’Inter in Serie A, inclusa la sua prima rete nel campionato italiano, nell’agosto 2018, nel pareggio per 2-2 con il Torino.

9- La prima rete di Alessio Romagnoli con la maglia del Milan in Serie A è arrivata nel derby dell’aprile 2017, dove il difensore classe ’95 avviò all’83’ la rimonta dei rossoneri che erano andati sotto di due gol (2-2).

10- Franck Kessie, a quota sei gol tra campionato e coppe, potrebbe eguagliare il suo record di marcature in una stagione considerando tutte le competizioni: sette reti nel 2018/19 con il Milan e nel 2016/17 con l’Atalanta.

