Inter-Milan, Junior Messias a Milan TV: “Sto bene, vogliamo la finale”

Junior Messias, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' prima del derby Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Queste le sue dichiarazioni: "Mi sto allenando bene, cerco di farmi trovare sempre pronto. E' una partita importante, dobbiamo dare tutto sul campo e provare a centrare l'obiettivo, che è l'accesso alla finale. Siamo pronti, daremo il massimo". Ecco come e dove vedere il derby Inter-Milan di Coppa Italia in tv e in streaming