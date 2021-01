Inter-Milan, i precedenti in Coppa Italia | News

Inter-Milan, i precedenti in Coppa Italia

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Inter-Milan sarà il primo dei quattro quarti di finale di Coppa Italia a scendere in campo. Il derby si giocherà domani sera alle ore 20.45: gara unica, chi vince approderà in semifinale.

Inter e Milan si affronteranno per la 25esima volta nella storia della Coppa Italia. I precedenti tra le due squadre vede il bilancio in favore dei rossoneri con 10 vittorie a discapito delle 7 dei nerazzurri. Il primo derby di Coppa è datato 1958, con i cugini inseriti nello stesso girone insieme a Monza e Como, con gare da andata e ritorno. Il risultato finale ha visto il Diavolo trionfare dopo aver vinto 3-2 all’andata e pareggiato 1-1 al ritorno. Tra le tante battaglie spicca anche una finale del 1977: in quell’occasione il Milan si portò a casa il trofeo grazie alle reti di Maldera e Braglia.

Da segnalare anche una sfida durante la stagione 1980/81: in quell’anno il Milan militava in Serie B e si ritrovò nello stesso girone dei nerazzurri. Le partite terminarono con la vittoria dell’Inter all’andata e con un pareggio al ritorno. Mentre nell’84/85, la stracittadina era valida per conquistare un posto in finale. I rossoneri vinsero l’andata 2-1 e pareggiarono 1-1 al ritorno.

A cavallo tra gli anni 90 e l’inizio del nuovo millennio, entrambe le squadre sono state protagoniste di derby di Coppa Italia entusiasmanti. Nella stagione 1992/93, dopo aver pareggiato a reti bianche all’andata, il Milan passò il turno con un secco 3-0 nella gara di ritorno grazie alle reti di Papin (doppietta) e Gullit, mentre due anni più tardi l’Inter vinse la doppia sfida con i risultati di 2-1. Incredibile fu la partita contro la squadra di Gigi Simoni e di Ronaldo il fenomeno durante i quarti di finale del ’98: i nerazzurri vennero umiliati con un rotondo 5-0 da parte della squadra allora allenata da Capello. A nulla servì il gol di Branca nell’1-0 finale nel match di ritorno. Nella stagione 1999/2000 è stata l’Inter a passare il turno di coppa battendo i rossoneri 3-2 all’andata e pareggiando 1-1 al ritorno.

L'ultimo confronto tra Inter e Milan in Coppa Italia risale al dicembre 2017, gara valida anche allora per i quarti di finale. La partita terminò con il risultato di 1-0 in favore dei rossoneri, con il gol di Patrick Cutrone nei tempi supplementari.