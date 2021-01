Inter-Milan, gli ex della gara | Coppa Italia News

Inter-Milan, in campo gli ex Darmian e Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Inter-Milan, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia, avrà luogo domani sera alle 20:45 allo Stadio Meazza di San Siro. Il derby verrà giocato in gara secca, dunque chi vincerà andrà in semifinale.

Saranno della partita gli unici due ex presenti nelle distinte: Matteo Darmian e, ovviamente, Zlatan Ibrahimovic. Il terzino destro dell’Inter ha avuto un passato con il Milan dove è cresciuto calcisticamente. La sua esperienza nelle giovanili del Diavolo è durata 8 stagioni, dove ha anche fatto quattro presenze con la prima squadra. Dopo aver vestito le maglie di Padova, Palermo, Torino, Manchester United e Parma, l’ex Milan è adesso un giocatore dell’Inter e pare proprio avere la fiducia del suo allenatore Antonio Conte.

Si ricorderanno sicuramente tutti l’esperienza in quel di Appiano Gentile di Ibrahimovic. Il gigante svedese è oggi la punta di diamante del Milan ma in passato ha fatto anche la fortuna dei cugini interisti. Proprio con l’Inter ha giocato dal 2006 al 2009, vincendo da assoluto protagonista due Supercoppe Italiane e tre campionati, segnando 67 reti in 117 presenze in tutte le competizioni.

Si prospetta una gara intensa dove né Milan né Inter vogliono perdere. L'unico incontro stagionale ha visto trionfare i rossoneri grazie ad una doppietta del numero 11 rossonero. Ibra e Conte si sono già dati l'appuntamento su Sky a martedì sera in occasione dei post-partita contro Atalanta e Udinese.