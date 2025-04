Inter-Milan, arbitro Doveri: i precedenti totali e nei derby con le due squadre

Sarà Daniele Doveri l'arbitro del derby Inter-Milan, semifinale di ritorno della Coppa Italia in programma alle ore 21:00 a 'San Siro'

Sarà Daniele Doveri , classe 1977 , l' arbitro del derby Inter-Milan , semifinale di ritorno della Coppa Italia 2024-2025 in programma stasera, alle ore 21:00 , a 'San Siro'.

Derby Inter-Milan, il ruolino di marcia di Doveri con le milanesi

Finora, in carriera, Doveri ha diretto l'Inter in 35 partite in tutte le competizioni. Il suo 'score' con i nerazzurri è di 14 vittorie, 12 pareggi e 9 sconfitte.