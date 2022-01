Inter-Juventus, multa di 10.000 euro per Bonucci dal Giudice Sportivo

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha ricevuto 10.000 euro di multa per aver aggredito il dirigente dell'Inter in Supercoppa

In tutta la mattinata si è parlato del comportamento avuto da Leonardo Bonucci nella finale di Supercoppa tra Inter e Juventus. Dopo il gol di Alexis Sanchez, il difensore ha aggredito il dirigente a bordocampo. I tifosi sui social chiedevano la squalifica per l'ex Milan, ma le cose sono andate in maniera diversa.