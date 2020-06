Galliani: “Complimenti Gattuso: ho esultato quasi come a Manchester”

MILAN NEWS – Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza ed ex dirigente del Milan per 31 stagioni, dal 1986 al 2017, ha fatto i complimenti a Gennaro Gattuso per la vittoria della Coppa Italia con il Napoli, avvenuta ai calci di rigore nella finale dello stadio ‘Olimpico‘ di Roma contro la Juventus.

"Complimenti a Gattuso – ha dichiarato Galliani in esclusiva ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss' – sono felice per lui. Ieri sera ai rigori ho esultato quasi come se fosse la notte di Manchester".