Derby, Tammy Abraham: “Al ritorno dobbiamo lottare, siamo forti”

Se partite così fanno venire il rimorso per la stagione: "È stata una stagione difficile per tutti. I tifosi non hanno mai smesso di credere in noi. Mancano delle partite e dobbiamo giocarle al massimo. Tutto è possibile, anche la Champions League, siamo il Milan e dobbiamo giocare in Europa e provare a vincere un trofeo".

Cosa è successo di diverso tra Napoli e oggi: "Il calcio è strano. Un giorno fai bene e sei in alto, il giorno dopo sei in basso. Siamo una bella squadra e dobbiamo dimostrare ogni giorno di essere forti. Dobbiamo crederci".

Come vede la stagione e cosa pensa del futuro: "È stata una stagione di alti e bassi, avrei voluto segnare più gol per la squadra. Però la stagione non è finita. Oggi abbiamo giocato bene, dobbiamo continuare a giocare così".

Se gli piacerebbe rimanere: "Non so il mio futuro ancora, ma il Milan è ovviamente una bellissima squadra. Sto bene, c'è poco di meglio nella vita. Vorrei restare, lottare per lo Scudetto, non so il futuro, ma è una bellissima squadra".