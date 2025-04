Derby Milan-Inter, Panucci: “E’ un buon pareggio in vista del ritorno”

Milan e Inter si fermano sull’1-1 nella semifinale d’andata di Coppa Italia . Dopo un primo tempo privo di grandi emozioni, la sfida si accende nella ripresa: Abraham porta avanti i rossoneri, ma Calhanoglu risponde riportando i nerazzurri in parità. Christian Panucci , intervenuto in diretta su Mediaset, ha così commentato la gara.

“Rammarico per il Milan? Credo di no. È stata una partita abbastanza equilibrata, con l’Inter che forse ha avuto un qualcosa in più. È un buon pareggio in vista del ritorno”. LEGGI ANCHE:Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>