Derby Milan-Inter, Marotta: “Paratici rossonero? Non mi farebbe alcun effetto”

"Di Triplete non parlo. Ci siamo su tre competizioni, stasera inizia la prima parte di un test e siamo contenti e consapevoli di dover recitare un ruolo da protagonisti. Lo stadio nuovo? Lo scetticismo non è riferito al progetto di San Siro, ma al gap dei nostri club di Serie A. in Europa sono stati costruiti 150 stadi nuovi e solo due in Italia. Le tre competizioni? Noi vogliamo essere protagonisti, poi se altri saranno più bravi riconosceremo i loro meriti. Oggi devo ringraziare tutta l'area tecnica, perché non siamo qui per caso o per fortuna, ma per dei valori che nel calcio rappresentano tanto. Il Mondiale per Club? Tutti gli addetti ai lavori stanno pensando che tipo di rosa impostare, per rispettare un calendario intenso con tanti impegni. Oggi c'è un calcio più intenso e questo porta a un numero di infortuni molto alto. Dobbiamo usare buon senso tra noi club e federazioni per un calendario più armonizzato. Paratici al Milan? Non mi farebbe alcun effetto, non sono situazioni che non mi riguardano, decideranno loro al meglio".