Derby Milan-Inter, Inzaghi: “Il loro gol ci ha aiutato. In vista del ritorno…”

Simone Inzaghi , allenatore nerazzurro, ha parlato a 'Mediaset' al termine del derby Milan-Inter , partita della valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia 2024-2025 che si è svolta allo stadio ' Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul pareggio: "Potevamo andare in vantaggio nel primo tempo, poi nel secondo stiamo entrati in campo e il loro gol ci ha aiutato. Abbiamo creato tante occasioni contro una squadra forte con ottimi giocatori. Un derby fatto molto bene dai miei, con tantissimo sacrificio. Avevo anche i ragazzi della Primavera. Ho rivisto il primo gol, c'è stato un rimpallo clamoroso che è finito nei loro piedi e poi è stato bravissimo Abraham. Però la squadra non si è disunita dopo il gol".