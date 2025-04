Derby Milan-Inter, Abraham: “E’ stata una stagione difficile, dobbiamo prendere…”

"Sono molto contento del mio gol, per me e per la squadra. E' un gol importante. Deve stare concentrato come attaccante. Io mi sono trovato nel posto giusto. Sono contento di avere segnato. Certo che ci crediamo per il ritorno. Sappiamo che siamo una squadra forte. Ogni partita è una finale, penso che abbiamo giocato bene, con fiducia, passione. Così possiamo vincerle tutte. E' stata una stagione difficile, dobbiamo prendere fiducia da oggi. Ogni partita dobbiamo mostrare questo. Al ritorno? Dobbiamo restare positivi. E' stato difficile per tutti. Ogni partita è una finale, dobbiamo vincerle tutte. Al Milan è sempre per vincere un trofeo".