Derby Milan-Inter 1-0, grandissimo gol di Abraham da punta vera

Derby Milan-Inter, rossoneri e nerazzurri si incontrato un'altra volta in stagione (già la quarta dopo le due in campionato e la finale di Supercoppa). Stavolta in palio c'è un posto in finale per la Coppa Italia 2024-25. L'andata a San Siro si prospetta rovente: il Diavolo di Sergio Conceicao si gioca la possibilità di guadagnarsi l'occasione per alzare il secondo trofeo stagione. La squadra di Simone Inzaghi, invece, potrebbe puntare al terzo titolo stagionale (Inter in corsa anche per la Serie A e la Champions League). Per questo entrambi gli allenatori hanno schierato le migliori formazioni possibili, senza fare calcoli di sorta. 47' parte benissimo il Milan e passa in vantaggio! Possesso prolungato con la palla in verticale per Abraham che finta e si libera benissimo. Poi destro perfetto a battere Martinez.