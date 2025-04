"Ecco perché potrebbe finire come in Supercoppa"

Stefano Mattei, giornalista sportivo, ha parlato del derby di stasera a 'TMW Radio'."La potrebbe spuntare il Milan come in Supercoppa Italiana, perché l'Inter ha due piacevoli distrazioni come campionato e Champions League, il Milan è aggrappato all'ultima speranza per dare un senso alla sua stagione".