Derby, Maignan: “Non pensavo potessimo vincere 3-0”

Mike Maignan , giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine del derby Inter-Milan , partita valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2024-2025 che si è svolta allo stadio ' Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Se c'è voglia di rivalsa e se cambia la stagione: "No, molto positivo perché andiamo in finale e ci possiamo giocare il trofeo fino a fine anno. Sapevamo che era una stagione difficile, perché non abbiamo fatto bene in campionato e Champions League, ora dobbiamo pensare positivo".