Derby, Landoni: “Inter e Milan con le stesse motivazioni. Ad oggi …”

"Ecco il 'rischio' che corrono Inter e Milan"

"Il Milan rischia di portare a casa in una situazione disastrosa due trofei, l'Inter in una stagione importante invece zero tituli. Ad oggi vedo un'Inter di un certo livello fino al minuto 70, poi ne vedo una sulle gambe fino alla fine", ha concluso Landoni. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, rossoneri in corsa per uno dei migliori in Serie A >>>