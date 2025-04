Derby, Inzaghi: “Primo gol inaccettabile, secondo un rimpallo”

Se bisogna chiedere di più a chi gioca meno e chi rientra: "Stare a guardare la stanchezza ora non ha senso. Abbiamo fatto tante gare, vorrei avere tutti, ma sappiamo che non ci sono. Negli ultimi Derby non abbiamo mai avuto insieme Thuram e Lautaro Martinez, ma non è una scusa. Ci sono assenze, ma stanno cercando di rientrare Dumfries e Zielinski, ma sono solo alibi. Il primo tempo è stato fatto molto bene. Il primo gol però è inaccettabile per una squadra come noi. La prima volta che va in area il Milan non puoi prendere gol così, il secondo è stato fortuito. Poi abbiamo avuto l'occasione di De Vrij, ma il portiere è stato bravo".