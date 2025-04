Tijjani Reijnders , giocatore rossonero, ha parlato a 'Mediaset' al termine del derby Inter-Milan , partita valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2024-2025 che si è svolta allo stadio ' Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Abbiamo avuto difficoltà in Serie A, questa è la strada migliore per raggiungere l’Europa l’anno prossimo. Se giochiamo così come oggi allora possiamo vincerla, dobbiamo credere di poterlo fare".