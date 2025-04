Derby Inter-Milan, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

Conceição carica il gruppo alla vigilia del ritorno di Coppa Italia: "Vogliamo la Finale e un trofeo per i nostri tifosi. I grandi club cercano di arrivare in fondo a tutte le competizioni e l'Inter dimostra la squadra forte che è, sono abituati ad essere in corsa per tutte le competizioni: hanno una rosa ampia, possono cambiare e la qualità c'è sempre. Mi aspetto un Milan molto competitivo con molta fiducia, contro una grande squadra".

QUI INTER — L'Inter si presenta a questa sfida con una serie di prestazioni altalenanti. In Serie A, i nerazzurri hanno perso all'ultimo minuto contro il Bologna, ma hanno ottenuto un pareggio contro il Bayern München in Champions League che vale la qualificazione alle Semifinali continentali. In Coppa Italia, il pareggio 1-1 contro il Milan all'andata mantiene aperte le possibilità di qualificazione e tiene i nerazzurri in corsa per tutte e tre le competizioni a cui stanno prendendo parte quest'anno. La squadra di Mister Inzaghi è pronta a dare il massimo per passare il turno, anche se dovrà fare a meno di Zieliński, Dumfries, Thuram, tornati ad allenarsi ma non ancora disponibili.

I NUMERI PRE-PARTITA DEL DERBY INTER-MILAN —

Milan e Inter si affrontano per la 29ª in Coppa Italia: il bilancio pende leggermente a favore dei rossoneri che hanno ottenuto 10 vittorie contro le nove nerazzurre con nove pareggi a completare il quadro. Questa è la terza volta che le due formazioni si incontrano in semifinale nella competizione, dopo 1985 (Milan qualificato alla finale) e 2022 (Inter qualificata).

Dopo i due pareggi nelle ultime due sfide tra tutte le competizioni (1-1 sia in Serie A, il 2 febbraio scorso che in Coppa Italia, il 2 aprile scorso), Inter e Milan potrebbero pareggiare tre gare di fila per la prima volta dal periodo tra ottobre 1967 e giugno 1968, l’ultimo dei quali proprio in Coppa Italia).

Tammy Abraham è andato a segno in due delle ultime tre gare giocate contro l’Inter tra tutte le competizioni, inclusa la gara d’andata di questa semifinale. L’ultimo giocatore del Milan capace di andare a segno in due gare consecutive di Coppa Italia contro i nerazzurri è stato Andriy Shevchenko nella stagione 1999/2000.

DOVE GUARDARE IL DERBY INTER-MILAN — In Italia verrà trasmessa su Canale 5. Per guardarla in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è col Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 20.15 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Conceição. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App, i social ufficiali e WhatsApp.

QUI COPPA ITALIA — L'arbitro del match sarà Daniele Doveri, coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio. Il quarto uomo sarà Gianluca Aureliano, mentre al VAR ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni, assistito da Valerio Marini.

Milan-Inter è la prima Semifinale di ritorno della Coppa Italia Frecciarossa: domani, giovedì 24 aprile, si giocherà anche il ritorno dell'altra semifinale tra Bologna e Empoli, andata terminata 3-0 per i felsinei. La Finale si giocherà mercoledì 14 maggio allo Stadio Olimpico di Roma.