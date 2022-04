Derby Inter-Milan, la probabile formazione nerazzurra | Coppa Italia News

La probabile formazione nerazzurra per Inter-Milan, il Derby di domani, gara valida per la Coppa Italia, ritorno delle semifinali.

Domani sera ci sarà Inter-Milan, il Derby, gara valida per la il ritorno della semifinale di Coppa Italia: si giocherà alle ore 21.00 a San Siro, dopo che la partita d'andata è terminata 0-0. Ricordiamo che vige ancora la regola del gol in trasferta e quindi in caso di pareggio con gol i rossoneri si qualificherebbero, come già successo qualche anno fa. La squadra di Simone Inzaghi dovrebbe schierarsi con il solito 3-5-2 con Samir Handanovic tra i pali difeso da Milan Skriniar sul centro destra, Stefan De Vrij al centro e Alessandro Bastoni sul centro sinistra, recuperato. A centrocampo nessuna sorpresa e tutti i titolarissimi. In avanti Edin Dzeko e Lautaro Martinez sembrano destinati a giocare titolari, senza sorprese. Ecco, di seguito, la probabile formazione nerazzurra.