Coppa Italia, Inter-Milan: la probabile formazione dei rossoneri | News

Le probabili scelte di formazione dell'allenatore rossonero, Stefano Pioli, per il Derby di ritorno della Coppa Italia tra Inter e Milan

Domani sera, alle ore 21.00, il Milan affronterà l'Inter. Sarà la gara valida per il ritorno delle semifinali della Coppa Italia, con questo Derby che dunque sarà determinante per il prosieguo nella competizione. La partita d'andata è terminata 0-0, con i rossoneri che erano apparsi in miglior condizione in quel match. Questa però sarà un'altra storia, dunque vediamo un po' quali saranno le probabili scelte di formazione di Stefano Pioli.