Luka Jovic , giocatore rossonero, ha parlato a 'Mediaset' al termine del derby Inter-Milan , partita valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2024-2025 che si è svolta allo stadio ' Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Era una partita veramente importante per noi. Non stiamo facendo bene in Serie A, lo sappiamo… Oggi dovevamo mostrare le nostre qualità e l’abbiamo fatto. Andiamo a Roma!".