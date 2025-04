Derby Inter-Milan, Inzaghi: “Match indirizzato da un episodio. Bravi loro”

Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, ha parlato a 'Sport Tv Portugal' nel post partita del derby Inter-Milan, partita valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2024-2025 che si è svolto dalle 21:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. In particolare il tecnico piacentino ha sottolineato come il secondo gol di Luka Jovic ad inizio ripresa abbia indirizzato la gara. Poi, però, ha fatto i complimenti ai rossoneri per il successo. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.