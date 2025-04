Derby Inter-Milan, Conceicao: “Ho i piedi per terra. Jovic ha perso chili e …”

Sulle parole di Geoffrey Moncada: "Qua non è mai importante Conceicao, l'importante è vincere con il Venezia e la finale a Roma. Non siamo diversi rispetto a tre giorni fa, né io né la squadra. Non abbiamo ancora vinto comunque".

Su Luka Jovic: "Sta lavorando benissimo nelle ultime tre o quattro settimane. Ha perso chili che era importante. Lui ci dà qualcosa che volevamo per la partita, perché ogni attaccante ha le sue qualità. Gioca molto bene dietro al centrocampista avversario, fa sponde per i corridoi laterali. Abbiamo cercato di mettere 11 giocatori per vincere. Poi vedremo se giocheranno Abraham o Gimenez, ognuno ha le sue qualità e sta a me scegliere. Per le ultime partite ho preferito Jovic, ma contro l'Udinese Abraham è entrato e ha fatto bene. Mi dispiace che in campionato non riusciamo a ottenere quello per cui lavoriamo".