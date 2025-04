"Non lo voglio il recupero eh! Non mi prendere per il c**o eh! Non lo voglio! Non lo voglio!". Questo il grido di Inzaghi verso uno degli ufficiali di gara. Il tecnico dell'Inter è stato accontentato. Perché l'arbitro del derby, Daniele Doveri, ha decretato la bella, rotonda e meritata vittoria del Milan proprio al 90'. Ovvero, senza concedere alcun secondo di recupero. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, possibile un colpo da urlo in Premier League >>>