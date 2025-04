Derby Inter-Milan 0-3, Jovic mostruoso. È Triplete… ma rossonero

Il nostro Stefano Bressi ha analizzato la vittoria del Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter. I rossoneri conquistano il pass per la finale con una vittoria schiacciante. Tre gol e nerazzurri battuti. Grande protagonista Luka Jovic, e non solo per le due reti segnate. Il Milan si conferma imbattuto nei 5 derby di questa stagione e punta al secondo trofeo dopo la Supercoppa Italiana. Vuoi saperne di più? Clicca sul video qui sotto!