Derby, designato l’arbitro di Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia

In occasione del Derby di ritorno Inter-Milan, per la prima volta da quando c'è questo format l'arbitro sarà lo stesso dell'andata.

Martedì sera si giocherà il Derby di Coppa Italia, un Inter-Milan per la semifinale di ritorno. All'andata è finita 0-0 e l'arbitro era stato Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, che è stato confermato anche per la gara di dopodomani. È la prima volta che succede. Da quando la fase finale della competizione ha questo formato, quindi con solo le semifinali a giocarsi in andata e ritorno, non era mai successo che lo stesso fischietto arbitrasse entrambe le sfide. La formula è stata introdotta nel 2008/09 e la tendenza è sempre stata quella di scegliere cinque arbitri diversi per le gare conclusive. Solo due volte un arbitro è stato designato per una semifinale di ritorno e poi per la finale. Si tratta di Nicola Rizzoli nel 2010 e si Daniele Orsato nel 2015.

L'altra semifinale sarà invece diretta da Daniele Doveri di Roma 1, partita che lui non aveva diretto all'andata. Non è da escludere che anche quest'anno la partita di chiusura possa essere diretta ancora dallo stesso arbitro di una semifinale di ritorno. A meno che non venga scelto di nuovo Orsato per la quarta finale dopo quelle del triennio 2013-15. Non è una novità in assoluto che un arbitro diriga partite di andata e ritorno in Coppa Italia, visto che dal 1981 al 2007 era previsto il doppio confronto anche in finale e due volte è successo che fossero dirette dallo stesso arbitro. Nel 1984 Paolo Casarin e Pietro D'Elia nel 1990. Leggi tutte le sue dichiarazioni >>>