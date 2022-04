Milan, Pistocchi: “Voto Bennacer capitano. Raspadori sarebbe il top!” | Esclusiva

Maurizio Pistocchi ha parlato dei movimenti di calciomercato del Milan. Poi ecco un suggerimento per il prossimo capitano

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha parlato dei movimenti di calciomercato del Milan. Giacomo Raspadori, Domenico Berardi, Renato Sanches e non solo. Poi arriva un suggerimento su chi promuovere come prossimo capitano. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, ai microfoni di 'PianetaMilan.it'.

Come dovrebbe orientarsi il Milan in ottica mercato? “A mio giudizio, il Milan parte da una buona base. Quello che dovrebbe rafforzare è l’idea di gioco, non sempre chiara”.

Da quali pilastri devono ripartire i rossoneri? “Innanzitutto Maignan, una certezza assoluta. Poi cito Tomori, Calabria e Kalulu. Inoltre come non citare Theo Hernandez? E’ uno dei migliori terzini sinistri in Europa. A mio giudizio, questi sono incedibili”.

In avanti invece? “Ecco, qui farei una mezza rivoluzione. Brahim Diaz mi ha deluso molto, così come Saelemaekers. Ibra e Giroud, inoltre, non hanno risposto presente e hanno deluso le aspettative”.

Chi prenderebbe, pertanto, in loro sostituzione? “Credo che al Milan occorra un giocatore come Berardi. Anche se il top, per come gioca Pioli, sarebbe Raspadori”.

E Scamacca? “E’ un grande talento, ma – a mio avviso – non è ancora pronto per un top club. Raspadori è fantastico: abbina qualità e quantità, è duttile e efficace. Lo prenderei subito. Per me è il talento più interessante in casa Sassuolo. Ancor più di Traorè e Maxime Lopez”.

Il Sassuolo è, tuttavia, una bottega molto cara. A quali fronti dovrebbe guardare, pertanto, il Milan? “Fossi nel Milan cercherei di fare un buon lavoro di scouting in Olanda e Argentina. Anche la Ligue 1 ha un parco giocatori interessantissimo”.

A proposito di Ligue 1: qual è il suo punto di vista su Botman? “E’ un difensore di notevole livello. Vedremo, tuttavia, in quale sistema di gioco lo inserirà Pioli. Logico è che, per quanto dimostrato, Tomori e Kalulu partono avanti nelle gerarchie”.

Come giudica l’addio di Kessie? Con chi potrebbe rimpiazzarlo il Milan? “Credo, con estrema franchezza, che il Milan non farà fatica a sostituire Kessie. In un primo tempo, il sostituito ideale potrebbe essere Tonali, ma – a mio parere – deve ancora crescere tatticamente”.

La convincerebbe, eventualmente, Renato Sanches? “E’ un buonissimo giocatore, cresciuto notevolmente. Fossi nel Milan, per ottimizzare i costi, guarderei anche al campionato argentino e brasiliano: ci sono molti centrocampisti interessanti”.

A suo giudizio Dybala potrebbe fare al caso di Pioli? “Io ho alcuni dubbi legati a Dybala. A mio parere non è un numero dieci, perché non è un trequartista puro. E’ un attaccante esterno, che predilige partire da destra, in un ipotetico 4-3-3 o 3-4-3”.

Come lo vedrebbe, eventualmente, in coppia con Ibra o Giroud? “Potrebbe far bene anche in un attacco a due, ma è più un giocatore da attacco a tre. Inoltre c’è un dilemma fondamentale: il Milan si può permettere un ingaggio del genere? Secondo me no”.

A proposito di Ibra: è favorevole al suo rinnovo? “No, il Milan non può permettersi di continuare a pagare certe cifre Ibra. E’ un campione, ma è – ormai – bersagliato dagli infortuni. I rossoneri devono guardare oltre. Ibra ha dato tanto al Milan, riportando una mentalità vincente che era stata archiviata. Ma bisogna guardare in faccia la realtà”.

Come lo vedrebbe in futuro? “Potrebbe restare in rossonero con un ruolo dirigenziale, ma bisogna vedere se avrà l’umiltà di cominciare in “secondo piano”, per imparare il mestiere. Oppure potrebbe continuare a giocare, ma in un’altra squadra; non nel Milan attuale”.

Chi investirebbe dei gradi di capitano dopo l’addio di Romagnoli? “A mio giudizio, il capitano deve sempre essere un giocatore in mezzo al campo. Più che Tonali, vedrei bene Bennacer: ha vinto la Coppa d’Africa e ha l’esperienza giusta per poterlo fare. Sarei, altrimenti, favorevole a Calabria, che è partito dal settore giovanile rossonero, fino a scalare in prima squadra. Sarebbe il coronamento di un percorso”. Via Rebic? Il Milan torna su un vecchio amore: le ultime news di mercato >>>

