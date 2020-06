Costacurta: “Juventus-Milan? Leao potrà fare la differenza”

MILAN NEWS – Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport‘, ha detto la sua opinione su Rafael Leao, attaccante rossonero che dovrebbe partire dalla panchina in occasione di Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma all’Allianz Stadium di Torino domani sera: “Credo che Rafael Leao quando entrerà potrà essere fondamentale e fare la differenza”, le parole di Costacurta. CLICCA QUI PER LE ULTIME SULLA FORMAZIONE ROSSONERA >>>

