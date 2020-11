Coppa Italia, vittoria Torino: Giampaolo contro il Milan agli ottavi / News

Coppa Italia, agli ottavi Torino-Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Finita da pochi minuti il match di Coppa Italia tra Torino e Virtus Entella, terminata per 2-0 a favore dei padroni di casa. I granata, grazie ai gol di Simone Zaza e Federico Bonazzoli, accedono agli Ottavi di Finale della competizione, dove troveranno il Milan. Marco Giampaolo avrà dunque la possibilità di vendicare la sua avventura rossonera, finita in malo modo lo scorso anno dopo sole 7 giornate. Occasione per il Milan per un giocatore dell’Arsenal: i dettagli >>>