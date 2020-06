Coppa Italia – Verso Juve-Milan, Donnarumma a caccia di un nuovo trofeo

MILAN NEWS – E’ probabilmente strano dirlo, ma Gianluigi Donnarumma, nonostante i 21 anni e i 3 mesi, è già uno dei veterani di questo Milan. Come viene riportato da gazzetta.it il portiere vanta già 190 presenze complessive.

Questo significa che a breve Donnarumma taglierà il traguardo dei 200 gettoni in maglia rossonera. Un dato, che, in relazione all’età, è davvero eccezionale. Nessuno al Milan e in Serie A ha raggiunto questo traguardo così giovane. In casa rossonera dietro il portiere ci sono Battistini, Maldini, Rivera e Baresi, mentre in Italia Mancini, Bergomi, Cassano e Buffon. Insomma, Gigio è già tra i grandi.

La prossima partita per Donnarumma è quella contro la Juventus, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma venerdì allo Stadium. Quella contro i bianconeri è una sfida sempre molto particolare per il numero 99 rossonero, visto che contro la Juventus ha effettuato la parata più importante della sua carriera (il rigore neutralizzato a Dybala in Supercoppa, nel 2016) che ha consentito a lui e alla squadra di Montella di conquistare il suo unico trofeo in carriera.

Gioie, ma anche delusioni per Donnarumma contro la Juventus. Ad esempio nel marzo 2017 il portiere uscì infuriato per un rigore molto dubbio concesso ai bianconeri quando il risultato era ancora sull'1 a 1. Allora Gigio baciò lo stemma del Milan, anche se in tanti ipotizzano un possibile futuro alla Juventus. Vedremo cosa succederà, visto che il calcio e il calciomercato sono imprevedibili, ma Donnarumma farà di tutto per portare il Milan in finale e conquistare il suo secondo trofeo in carriera.