Coppa Italia, stasera Genoa-Salernitana: chi vince trova il Milan

Stasera, alle ore 21:00 a 'Marassi', si disputerà Genoa-Salernitana per il secondo turno di Coppa Italia. Il premio per chi passa? Il Diavolo

Questa sera, alle ore 21:00 , a 'Marassi' si disputerà Genoa-Salernitana , partita valida per il 2° turno di Coppa Italia . Il Genoa , inizialmente affidato a Davide Ballardini ed ora guidato da Andriy Shevchenko , nel primo turno aveva battuto con qualche difficoltà ( 3-2 ) il Perugia , sempre tra le mura amiche. La Salernitana , passata dalla conduzione tecnica di Fabrizio Castori a quella di Stefano Colantuono , invece, aveva liquidato in casa per 2-0 la Reggina .

La partita di questa sera tra Genoa e Salernitana, oltre ad essere molto importante per il morale di ambedue le squadre, che sono ancorate nei bassifondi della classifica in Serie A (terzultimo il Grifone con 10 punti, ultimi i campani con 8), può regalare, a chiunque vincerà, una sfida successiva in Coppa Italia di alto livello. Infatti, la vincente di Genoa-Salernitana troverà, agli ottavi di finale, il Milan. Diavolo da sfidare a 'San Siro' in gara secca il prossimo mercoledì 12 gennaio 2022. Milan, colpo in attacco per aiutare Ibra? Le ultime di mercato >>>