Coppa Italia, Serra dirigerà Monza-Frosinone: dopo 7 mesi arbitra un club di A

Chi non muore si rivede, verrebbe da dire. A distanza di sette mesi dall'ultima volta, l'arbitro Serra dirigerà una gara di un club di Serie A . Questa sera, infatti, il fischietto di Torino arbitrerà Monza-Frosinone , gara valida per i trentaduesimi della Coppa Italia.

Molti, se non tutti, ricorderanno quanto successo in occasione del match tra Milan e Spezia. I rossoneri avevano trovato il gol del vantaggio, annullato dallo stesso Serra prima ancora che il pallone entrasse in rete. Quella partita finì con la sconfitta dei rossoneri, una sconfitta avvolta da mille polemiche con tanto di scuse sia dello stesso arbitro che dell'AIA. Quell'episodio gli costò la retrocessione in Serie B, ma non è da escludere che nel campionato che sta per iniziare possa nuovamente dirigere gli incontri di Serie A. Milan, Tonali si ferma: un obiettivo di mercato si propone?