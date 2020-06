Coppa Italia, Rebic ‘balla’ da solo: il Milan è nelle sue mani

MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola, pone la lente d’ingrandimento su Ante Rebic, protagonista assoluto del Milan da gennaio a marzo. Dopo un avvio di stagione decisamente sottotono, il croato è esploso dopo la sosta natalizia e ha iniziato a segnare gol a raffica, diventando uno degli inamovibili di Stefano Pioli. Sono sette i suoi gol nel 2020, sei in campionato e uno in Coppa Italia, nel match dell’andata, pareggiato dalla Juventus soltanto nei minuti finali grazie ad un rigore dubbio di Cristiano Ronaldo.

Quella di stasera potrebbe essere la partita della sua consacrazione definitiva perché il Milan sarà orfano di Zlatan Ibrahimovic. Per questo motivo tutto il peso dell’attacco sarà tutto sulle spalle di Rebic, che agirà nell’inedito ruolo di prima punta. Quando lo svedese è tornato in rossonero, sembrava fosse Rafael Leao il suo ‘figliol prodigo’. Il portoghese è partito come spalla di Ibra nel 4-4-2, ma l’ex Eintracht non ne ha voluto sapere di arrendersi e si è preso il posto a suon di gol e prestazioni di livello.

Anche nella Croazia Rebic agisce da esterno d’attacco, una considerazione che non può far altro che alimentare dubbi sulla sua posizione in campo di stasera. Stefano Pioli però punterà sul classe 1993, che avrà il duro compito di sostituire la personalità strabordante di Ibra e dovrà cercare di partire subito di slancio, così come ha fatto da gennaio in poi. Una scelta dettata anche dalla bocciatura nei confronti di Rafael Leao, che pur avendo dato segnali importanti in allenamento non è riuscito a convincere a pieno mister Pioli. A Rebic il compito di ‘ballare’ da solo: sarà consacrazione o abisso? Per sapere la risposta appuntamento alle ore 21.

