Coppa Italia, Ottavi di Finale: Milan al turno successivo negli ultimi 11 anni

Coppa Italia, i numeri del Milan agli Ottavi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Manca sempre meno al fischio d’inizio di Milan-Torino, match valido per gli Ottavi di Finali di Coppa Italia. Stando a quanto riportano i numeri delle ultime stagioni, non si può che notare la positività dell’approccio rossonero a questo punto della competizione. Il Milan, infatti, ha superato gli Ottavi di finale di Coppa Italia in ciascuna delle ultime undici stagioni, dopo che nelle due precedenti era stato eliminato in questa fase della competizione (contro Catania nel 2007/08 e Lazio nell’edizione successiva). Ecco tutte le curiosità sul match >>>