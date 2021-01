Milan-Torino: ecco 10 curiosità sul match di San Siro / Coppa Italia News

Milan-Torino, ecco 10 curiosità sul match

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – (fonte: acmilan.com)

Dal campionato alla Coppa Italia: inizia dagli Ottavi di Finale l’avventura dei rossoneri nella coppa nazionale. Avversaria, per la seconda volta in pochi giorni, di nuovo il Torino. Il calcio d’inizio è fissato per le 20.45 a San Siro: prepariamoci al match con le principali statistiche e le curiosità.

PRECEDENTI A SAN SIRO

1- Sono undici i precedenti tra Milan e Torino in Coppa Italia a San Siro: i rossoneri conducono per sei successi a due, completano tre pareggi.

2- Il Milan ha vinto le ultime due sfide interne contro il Torino in Coppa Italia, realizzando sei gol nel periodo; quella più recente della scorsa stagione venne decisa ai tempi supplementari (4-2 nei Quarti di finale).

SCONTRI DIRETTI

3- Questa è la quarta stagione in cui Milan e Torino si incontrano agli Ottavi di finale di Coppa Italia: i granata superarono il turno nella prima sfida (1961), mentre i rossoneri hanno strappato l’accesso ai Quarti di finale nelle due più recenti (2000) e 2017).

STATO DI FORMA

4- Il Milan ha superato gli Ottavi di finale di Coppa Italia in ciascuna delle ultime undici stagioni, dopo che nelle due precedenti era stato eliminato in questa fase della competizione (contro Catania nel 2007/08 e Lazio nell’edizione successiva).

5- Il Milan disputa la sua terza partita casalinga consecutiva in tutte le competizioni: non succedeva dal 2018, anche in quel caso la terza gara fu contro i granata (pareggio a reti inviolate in Serie A).

6- L’ultima volta che il Milan ha incontrato per due gare consecutive la stessa squadra in tutte le competizioni risale a gennaio 2019, contro il Napoli, quando registrò un pareggio 0-0 in Serie A e un successo 2-0 nei Quarti di finale di Coppa Italia.

FOCUS GIOCATORI

7- Il 28 gennaio 2020, proprio contro il Torino in Coppa Italia, Zlatan Ibrahimović ha segnato il suo primo gol a San Siro dopo il ritorno al Milan. Sette delle undici reti stagionali dello svedese in tutte le competizioni sono arrivate proprio al Meazza, inclusa la doppietta nel Derby in trasferta di questo campionato.

8- La prima delle due doppiette di Hakan Çalhanoğlu con il Milan in tutte le competizioni è stata realizzata contro il Torino, nei Quarti di finale della scorsa stagione di Coppa Italia (l’altra contro il Bodø/Glimt nei playoff di Europa League).

9- Hakan Çalhanoğlu è il giocatore del Milan ad aver preso parte a più gol nella stagione in corso in tutte le competizioni: quattordici (sei reti e otto assist), subito dietro troviamo Zlatan Ibrahimović (tredici: undici reti e due passaggi vincenti).

FOCUS ALLENATORI

10- Stefano Pioli è subentrato in carica come allenatore del Milan dopo l’esonero di Marco Giampaolo, attuale tecnico del Torino. Per Pioli, finora, 61 panchine con i rossoneri (36V, 17N, 8P).

Non sai dove vedere il match di stasera? Ecco la nostra guida tv >>>