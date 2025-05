Coppa Italia, Olimpico invaso: il Bologna risponde al Milan con un esodo 

Questa cifra testimonia la fame di grande calcio e la voglia di supportare la squadra di Vincenzo Italiano in un appuntamento così importante. L'Olimpico si preannuncia dunque un vero e proprio catino ribollente di passione, con due tifoserie pronte a darsi battaglia a suon di cori per spingere le proprie squadre alla conquista del trofeo. L'atmosfera si preannuncia elettrizzante per una finale che, anche sugli spalti, promette spettacolo. LEGGI ANCHE: Milan, Gimenez lancia segnali. E le sue parole sono chiarissime>>>