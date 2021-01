Coppa Italia, Milan-Torino: recupera Tonali che domani ci sarà

MILAN NEWS – Di nuovo Milan-Torino, questa volta di Coppa Italia. Si gioca domani sera a San Siro. I rossoneri di Stefano Pioli sono, come sempre, in piena emergenza infortuni. Arrivano però buone notizie da Milanello, dove oggi erano presenti a seguire l’allenamento tutti i dirigenti rossoneri. Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 che era uscito acciaccato sabato sera, ha svolto tutto l’allenamento in gruppo e dunque ha recuperato totalmente. Domani sarà a disposizione e giocherà dal primo minuto a centrocampo. Anche per Zlatan Ibrahimovic allenamento in gruppo, ma lo svedese classe 1981 dovrebbe entrare a gara in corso, così che possa mettere minuti nelle gambe senza rischiare.

