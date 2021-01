Coppa Italia – Milan-Torino, Pioli: “Vogliamo arrivare in fondo”

Milan-Torino, Pioli non snobba la Coppa Italia

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Torino, ha parlato della Coppa Italia come competizione importante. Le dichiarazioni ai microfoni di Milan TV: “E’ una competizione importante. Credo che per arrivare in fondo ci vogliono 5 partite e dobbiamo provarci. Domani sarà la quarta partita in 9 giorni e cercherò di fare le scelte giuste, mettendo in campo i giocatori giusti, che hanno recuperato meglio e saranno pronti. Ciò non toglie che scenderà in campo una squadra competitiva contro un avversario che anche sabato ci ha messo in difficoltà”. Clicca qui per leggere l’intervista integrale del mister rossonero >>>