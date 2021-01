Coppa Italia, Milan-Torino: Maldini assente per squalifica. I dettagli / News

Coppa Italia, Milan-Torino: Maldini squalificato

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Vigilia di Coppa Italia per il Milan, che affronterà il Torino nel match valido per gli Ottavi di Finale. Nonostante sia il primo incontro nella competizione i rossoneri dovranno fare a meno dello squalificato Daniel Maldini. Il figlio d'arte è stato ammonito in due gare della Coppa Italia Primavera nella scorsa stagione, precisamente contro Torino e Fiorentina.