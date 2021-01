Mercato Milan, Di Marzio: “Ok dei rossoneri alla cessione di Conti”

Mercato Milan, Di Marzio: “Ok dei rossoneri alla cessione: i dettagli”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Gianluca Di Marzio ha dato le ultime sulla trattativa tra Milan e Fiorentina per la cessione di Andrea Conti. Il Milan ha dato l’ok alla cessione di Conti, così come il giocatore ha accettato la Fiorentina come destinazione, riporta il sito gianlucadimarzio.com. I due club non hanno avuto ancora contatti, mentre nelle prossime ore l’agente del giocatore avrà un appuntamento coi viola. La formula su cui si discuterà potrebbe essere un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto a circa 7 milioni di euro.

QUESTE LE PRIME PAROLE DI DUARTE DOPO LA CESSIONE>>