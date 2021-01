Duarte all’Istanbul Basaksehir: “Pronto per questa nuova avventura”

Duarte, il post Instagram

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Da pochi minuti il Milan ha comunicato la cessione di Leo Duarte all’Istanbul Başakşehir. Il difensore brasiliano lascia il club rossonero in prestito con diritto di riscatto dopo sole 9 presenze ufficiali. Ecco la soddisfazione del classe 1996 espressa attraverso il proprio profilo Instagram:

“Sono molto contento di questo nuovo ciclo che inizia. È un grande orgoglio far parte dell’Istanbul Başakşehir. Sono pronto per questa sfida e motivato per iniziare questa nuova storia”.