Coppa Italia, Milan-Torino: Leao botta all’alluce, le condizioni di Diaz e Tonali

Coppa Italia, problemi anche per Leao

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Continua l’emergenza infortuni in casa Milan. La vittoria di ieri contro il Torino ha lasciato altri strascichi in questo senso. Oltre alle condizioni di Brahim Diaz e Sandro Tonali, da valutare dopo le botte subite nella serata di ieri, secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’, c’è da fare i conti anche con una botta all’alluce per Rafael Leao. Il portoghese, però, dovrebbe stringere i denti per il match contro i granata in Coppa Italia. Difficile vedere l’ex Brescia in campo, che punta al ritorno contro il Cagliari, mentre anche lo spagnolo potrebbe recuperare per martedì.

Calciomercato Milan – Kabak ufficialmente in vendita: le ultime >>>