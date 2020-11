Coppa Italia, Milan-Torino: la partita si giocherà a San Siro | News

Ultime Notizie Milan News: i sorteggi di Coppa Italia

MILAN NEWS – Quest’oggi sono state sorteggiati i turni degli ottavi di Coppa Italia. Il Torino, dopo aver battuto l’Entella per due reti a zero (reti di Zaza e Bonazzoli), affronterà il Milan. La gara si disputerà a San Siro, così come è successo nella scorsa stagione. Ecco gli altri accoppiamenti.

Fiorentina-Inter

Atalanta-Cagliari

Lazio-Parma

Napoli-Empoli

Roma-Spezia

Milan-Torino

Sassuolo-SPAL

Juventus-Genoa

